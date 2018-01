Pokojnikovi prijatelji policiji očitajo, da ni storila dovolj, ta poziva priče, naj se javijo

Še vedno ni jasno, v kakšnih okoliščinah je bil pokojnik poškodovan

13. januar 2018 ob 13:04,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 13:07

Maribor - MMC RTV SLO

Po pogrebu 25-letnika, ki je umrl zaradi posledic nedeljskega pretepa v Mariboru, je skupina njegovih prijateljev policijo pozvala k hitrejšemu iskanju krivcev in jo med vrsticami obtožila malomarnosti. Policisti so v odzivu znova pozvali vse morebitne priče, naj se javijo.

"Mineva teden dni, odkar je naš Mario prejel usodne poškodbe. V teh sedmih dneh, ki so minili, policiji še ni uspelo sestaviti celotne zgodbe in pripreti krvnika - kljub temu, da se je dogodek zgodil pred ogromno pričami in so ga posnele kamere," so besede, s katerimi so pokojnikovi prijatelji in znanci začeli nagovor ob mirnem shodu, s katerim so želeli policijo pozvati, naj čim prej poišče krivce za dogodek.

Kot je znano, je neznani storilec 25-letnika na Vodnikovem trgu v Mariboru v nedeljo zgodaj zjutraj zabodel v predel trebuha, zaradi česar je mladenič nekaj dni pozneje umrl. Policija, ki je takoj začela obsežno preiskavo, za zdaj še tava v temi, udeleženci omenjenega shoda pa se zato sprašujejo, kako je mogoče, da niso odkrili ničesar, če pa je bilo v času dogodka v bližini veliko prič in če imajo številni Mariborčani informacije o dogodku.

"Ne razumemo, kako je mogoče, da se ob zgodnjih jutranjih urah avto mimo vseh kamer pripelje nazaj do Celja. Kako je mogoče, da kljub vsem pričam pred dotičnim klubom se vedno nimamo celotne zgodbe," so med drugim zapisali in dodali, da ne bodo odnehali, dokler "se zadevi ne pride do dna".

Policija: Ključno je, da bodo dokazi zdržali na sodišču

Na mariborski policijski upravi so se takoj odzvali s pojasnilom, da so zbrali določena obvestila ter obdelali dokaze in sledi s kraja zločina, vse očitke pa zavrnili s pojasnilom, da delajo v skladu z ustavo. "To pomeni, da tudi morebitnim osumljencem zagotavljamo vse človekove pravice in da ne moremo določenih procesnih opravil opraviti samo zato, ker se zdijo logične, ampak moramo spoštovati predpise. Verjetno nam je vsem v interesu, da ne samo, da odkrijemo storilca ali storilce tega dejanja, ampak da jih z dokazi, ki bodo prestali tudi tehtanje na sodišču, pripeljemo pred roko pravice. Zato so določeni še na prostosti," so zapisali.

Ob tem pa so znova vse, ki bi od dogodku kar koli vedeli, pozvali, naj to sporočijo njim in ne zgolj širijo govoric: "Verjamemo, da je prič tega dogodka veliko. Verjamemo, da je veliko takih, ki poznajo vse podrobnosti dogajanja pred pretepom in tudi po njem. Verjamemo, da je veliko tudi takih, ki poznajo »celotno zgodbo«. Vendar spoštovani, policiji se na naš poziv, da naj se nam javijo priče, ni javil nihče. Niti ena sama priča ne. Morda se v javnosti širijo različne govorice in različna pričevanja, vendar policiji se ni javil nihče. Pa bi se morali."

Vsi, ki bi o dejanju kar koli vedeli, lahko to sporočijo na interventno telefonsko številko 113, ali na anonimni telefon policije 080 1200, so še spomnili.

Pretep izbruhnil v nedeljo zgodaj zjutraj

Pretep med desetimi oz. dvajsetimi ljudmi je izbruhnil v nedeljo zgodaj zjutraj pri osrednji mariborski tržnici. Zatem so reševalci v UKC Maribor prepeljali tri ljudi, med njimi tudi 25-letnika, ki je dobil posebno hude telesne poškodbe in je v sredo umrl.

T. K. B.