Na podlagi obdukcije in izsledkov preiskave so policisti in kriminalisti ugotovili, da sta umrla zaradi podhladitve. Foto: BoBo

Policija: moški in ženska marca v snegu umrla zaradi podhladitve

Nista umrla nasilne smrti

25. april 2018 ob 12:18

Idrija - MMC RTV SLO

Moški in ženska, ki so ju na začetku marca v okolici Idrije našli v snegu, nista umrla zaradi posledic kaznivega dejanja, temveč zaradi podhladitve, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

V neposredni bližini ene od stanovanjskih hiš v širši okolici Idrije so v vasi Govejk 3. marca našli dve osebi, ki sta ležali v snegu in nista kazali znakov življenja. Šlo je za 50-letno žensko in 80-letnega moškega.

Na podlagi izsledkov dlje časa trajajoče preiskave s strani kriminalistov Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica kot tudi rezultatov odrejene sanitarne obdukcije, ki so jo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, je bilo namreč ugotovljeno, "da omenjeni osebi nista umrli nasilne smrti oz. je bil vzrok njune smrti podhladitev. Policija je v zvezi z omenjeno zadevo tujo krivdo izključila," so še sporočili novogoriški policisti. O vseh ugotovitvah v zvezi s smrtjo obeh oseb bodo novogoriški kriminalisti podali poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.

La. Da.