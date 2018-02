Policija ovadila direktorja podjetja Val marketing

Policija je prejela prijavo 194 oškodovancev

2. februar 2018 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Policija je Gregorja Janeza Vrhovnika ovadila zaradi poslovne goljufije, ker je med marcem in oktobrom lani sklepal posle dobave in montaže vhodnih vrat, pri tem pa preslepil večje število oškodovancev, saj storitve kljub plačilu ni opravil.

Še več, strankam je zagotavljal, da bodo ob plačilu 100-odstotnega avansa dobili hitrejšo in cenejšo montažo. Ko obveznosti ni mogel izpolniti, je oškodovancem potrjeval nove datume montaže, čeprav je vedel, da tega ne bo mogel izpolniti oziroma da bo za pravno osebo predlagan stečaj.

Oškodovancem je prav tako ponujal dodatne popuste, da niso odstopili od sklenjenih pogodb. Policija je prejela prijavo 194 oškodovancev, skupaj so bili oškodovani za okoli 200.000 evrov.

Stečajni postopek se je sicer končal 9. januarja. Kot pravi stečajni upravitelj Igor Pirc, za podjetjem ni ostalo veliko, le nekaj rabljene opreme, strojev in polizdelkov. Pirc je s pomočjo zaposlenih odkril še nekaj službenih kombijev in sodišču že predlagal njihovo prodajo.

To pa nikakor ne bo dovolj za poplačilo terjatev strank, zaposlenih in dobaviteljev. Upnikom je do zdaj uspelo unovčiti dobrih 15.000 evrov. Na račun Val marketinga pa še vedno prihajajo obročna plačila za dobavljena in montirana vrata.

Ines Kočar, oddaja Koda