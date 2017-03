Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Če ste bili priča ponedeljkovemu incidentu, informacije javite policiji. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policija po filmskem streljanju v Mariboru išče očividce

Pregon je trajal skoraj eno uro

14. marec 2017 ob 16:02

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Mariborski policisti iščejo očividce poskusa umora, saj je 26-letni moški pri nekdanji Lesnini v Hočah poskušal ustreliti 36-letnega moškega, nato pa mu je z avtomobilom sledil po Mariboru in streljal nanj.

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da je do streljanja in zasledovanja prišlo v ponedeljek med 21.10 in 22.19, ko je 26-letni moški iz okolice Maribora poskušal umoriti 36-letnega moškega, prav tako iz okolice Maribora.

Osumljenec je najprej streljal na oškodovanca v neposredni bližini nekdanje trgovine Lesnina v Hočah, zaradi česar je oškodovanec s črnim osebnim avtomobilom znamke Audi A6 avant in z mariborsko registrsko oznako odpeljal v smeri Maribora. Osumljeni ga je nato z belim osebnim avtomobilom znamke BMW, serije 6, nemških registrskih tablic ves čas zasledoval.

Med begom oz. zasledovanjem sta vozila iz Hoč proti Betnavi, po naselju Pivola, zatem po Streliški in Ljubljanski ulici ter po Cesti proletarskih brigad v Mariboru.

V gneči streljal

Zatem se je osumljeni presedel v bel osebni avtomobil škoda octavia combi s koprsko registrsko oznako, s katerim je oškodovanca v črnem audiju zablokiral v neposredni bližini semaforiziranega križišča v Hočah, takoj za križiščem za Radizel oz. Slivnico.

Tam je proti oškodovancu ponovno streljal, zaradi česar je oškodovanec s črnim audijem sunkovito zapeljal vzvratno, do prej omenjenega križišča, zatem pa po Tržaški in Titovi cesti v center Maribora. Osumljeni mu je z belo škodo ponovno sledil in ko ga je zaradi gneče vzporedno s trgovino Harvey Norman dohitel, je med vožnjo ponovno streljal proti njemu.

Policija za potrebe preiskave vse, ki bi o dogodku kar koli vedeli, poziva, naj pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

A. Č.