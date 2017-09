Policija zaradi požiga skladišča Eko Plastkoma ovadila neznanega storilca

Junijski požar v Ljutomeru

14. september 2017 ob 14:55

Ljutomer - MMC RTV SLO, STA

Kriminalisti so zaradi požiga ljutomerskega skladišča podjetja Eko Plastkom kazensko ovadili neznanega storilca, še naprej pa zbirajo obvestila, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Pri gašenju požara, ki je izbruhnil 8. junija v skladišču, kjer so hranili odpadne sveče, parafin in plastiko, je sodelovalo 30 gasilskih društev iz osmih gasilskih zvez z okoli 300 gasilci. Ko so pogasili požar, so kriminalisti začeli preiskovati vzrok požara. Že od začetka so namreč sumili, da gre za požig.

Večje škode za okolje požar ni povzročil. Že kmalu po požaru so z Nacionalnega inštituta za javno zdravje sporočili, da so bile izmerjene koncentracije delcev PM10 v zraku v Ljutomeru po požaru nizke. V vzorcih vode, zemlje in pridelkov pa niso zaznali spojin, ki bi jih pripisovali posledicam požara.