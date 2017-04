Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 12 glasov Ocenite to novico! Makovec se bo na sodbo pritožil. Foto: Bor Slana/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policista zaradi številnih kaznivih dejanj obsodili na zaporno kazen

Sodba še ni pravnomočna

14. april 2017 ob 11:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljansko okrožno sodišče je nekdanjega policista Gregorja Makovca zaradi vpletenosti v več kaznivih dejanj obsodilo na tri leta in osem mesecev zapora.

Sodišče je po navedbah Dnevnika odločilo, da je Makovec kriv petih kaznivih dejanj. Tožilki je uspelo na sodišču dokazati njegovo vpletenost v neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi mamili, omogočanje uživanja prepovedanih mamil, poneverbo in dve kaznivi dejanji jemanja podkupnine.

Makovec je bil med drugim obsojen, ker je nekemu odvisniku dal 0,5 grama heroina, ki ga je prej izmaknil v neki hišni preiskavi, in ker je od Zorana Kusića, ta je krivdo priznal že na predobravnavnem naroku, prejel 160 tablet dormicuma, nato pa jih je dal soobtoženemu Arminu Veziroviću, povzema Večer.

Poleg tega je Makovec za 200 evrov znancu pomagal pri prirejanju prometne nesreče. Povezal se je tudi z že obsojenim vlomilcem in mu dal koristne informacije o alarmu, sefu in ključu v trgovini Tuš na Dobu pri Domžalah, kjer je pred časom obravnaval vlom v to prodajalno, piše Delo.

Sodba še ni pravnomočna, Makovec se bo nanjo pritožil. Zaradi pomanjkanja dokazov je tožilstvo umaknilo obtožnico proti Makovčevi življenjski sopotnici, prav tako nekdanji policistki, še poročajo časniki.

