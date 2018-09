Policija naj bi aretirala Andreja Šiška

Aretirana sta dva človeka

6. september 2018 ob 08:26,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 09:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Policija je na družbenem omrežju Twitter objavila, da je zjutraj odvzela prostost dvema osumljenima osebama in ju pridržala zaradi kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Po navedbah novinarke TV Slovenija naj bi pridržali Andreja Šiška.

"Slovenska policija je v preteklih dneh z vso resnostjo in v okviru razpoložljivih zakonskih pooblastil obravnavala primer, o katerem so bile objavljene fotografije na družbenih omrežjih. Intenziven predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Danes zjutraj so kriminalisti Policijske uprave Maribor in Generalne policijske uprave začeli z izvajanjem 5 hišnih preiskav stanovanjskih objektov in vozil. Na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku so odvzeli prostost in odredili pridržanje dvema osumljenima osebama. Operativne aktivnosti izvaja 40 kriminalistov," so sporočili iz Generalne policijske uprave (GPU). Po navedbah GPU-ja preiskave izvajajo na območju Maribora in Murske Sobote.

Določene osebe naj bi bile zavedene

GPU je tudi pojasnil, da so v preiskavi navedenih kaznivih dejanj kriminalisti ugotovili, da naj bi organizatorji določen del ljudi, ki so bili 1. septembra 2018 na zborovanju na območju Apač, zavedli, zato vse, ki bi karkoli vedeli o tem dogodku, pozivajo, da se javijo na najbližji policijski postaji, pokličejo na 113 ali anonimni telefon policije 080-1200.

G. C.