Policisti opravljajo hišne preiskave, povezane s Heliosom

Preiskovali naj bi prodajo Heliosa

20. julij 2017 ob 11:12,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 11:38

Domžale - MMC RTV SLO/STA

Ljubljanski kriminalisti na območju Domžal opravljajo več hišnih preiskav, povezanih s Heliosom, tudi na sedežu omenjene družbe, zaradi sumov kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala.

S PU-ja Ljubljana so pojasnili, da kriminalisti in policisti od šeste ure zjutraj v Ljubljani in okolici, na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravljajo hišne preiskave stanovanjskih prostorov in poslovnih prostorov gospodarskih družb na devetih lokacijah.

Policisti in kriminalisti zbirajo obvestila in dokaze za utemeljitev sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Predkazenski postopek poteka na podlagi več prejetih prijav iz katerih izhaja sum domnevnih nepravilnosti pri postopku prodaje družbe iz okolice Domžal. Pridržan ni nihče, so še pojasnili na policiji.

Sta Slavinec in Klavžar nazakonito pomagala Avstrijcem?

Prodajo Heliosa iz leta 2014, ko je skupina končala v rokah avstrijskega holdinga Ring International, naj bi policija preiskovala že več mesecev. Med osumljenimi naj bi bili nekdanji člani uprave Heliosa, med drugim dolgoletni prvi mož Uroš Slavinec in njegov naslednik Aleš Klavžar.

Po informacijah portala Siol so policisti danes obiskali tudi Slavinca in Klavžarja. Obema naj bi grozila večletna zaporna kazen, zaradi suma, da sta avstrijskim lastnikom, še preden so to postali, brez vednosti nadzornega sveta omogočili zastavo vsega premoženja Heliosa za najem posojila s katerim so nato, brez lastnih sredstev, kupili Helios.

Ring International Holding je približno 78-odstotni lastnik Heliosa postal konec maja 2014, zanj pa je odštel okoli 145 milijonov evrov. Po približno dveh letih konsolidacije Heliosa in Ringa je nastala skupina Helios. Ring je Helios nato prodal japonskemu Kansai Paintu, ki je posel končal v začetku aprila letos, končna cena pa je znašala 572 milijonov evrov.

T. K. B., A. Č.