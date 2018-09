Policisti po hišni preiskavi odpeljali Andreja Šiška, najverjetneje v pripor

Aretirana sta dva človeka

6. september 2018 ob 08:26,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kriminalisti, ki so na področju Maribora in Murske Sobote izvedli pet hišnih preiskav, so pridržali nekdanjega predsedniškega kandidata Andreja Šiška. Drugi pridržani, po neuradnih navedbah z območja Murske Sobote, pa naj bi bil znova na prostosti.

Starši Andreja Šiška nad dogajanjem niso presenečeni. "Andrej je že sam rekel, da če policisti ne bodo prišli k njemu, bo šel on k njim," sta povedala novinarjem pred njegovo stanovanjsko hišo v mariborski mestni četrti Tezno. Po njunih besedah so kriminalisti iskali orožje, a ga niso našli. Našli naj bi le nekaj nabojev.

"Sramota za našo državo, da človeka, ki je resnično domoljub od pete do glave, pozna našo zgodovino bolj kot jaz, ki sem včasih bila v prosveti, preganja, medtem ko nekateri drugi lahko počnejo vse. Andrej je sam povedal, da zakaj bi sam spoštoval zakone, če jih tisti, ki jih ustvarjajo, ne spoštujejo," je dejala njegova mati.

Več naj bi bilo znanega na novinarski konferenci Generalne policijske uprave (GPU) in Policijske uprave (PU) Maribor, ki je napovedana za 13. uro na sedežu notranjega ministrstva v Ljubljani. Novinarsko konferenco boste lahko spremljali na MMC RTV SLO.

Kriminalisti PU Maribor in Generalne policijske uprave (GPU) so v hišnih preiskavah zbirali dokaze glede suma kaznivih dejanj ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogam. Predkazenski postopek sicer usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Na družbenih omrežjih so bile konec prejšnjega tedna objavljene fotografije in posnetki urjenja skupine oboroženih zakrinkancev, po navedbah policije na območju Apač. Vodil jih je nekdanji predsedniški kandidat Andrej Šiško, ki je pojasnil, da gre za "prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi dežele Štajerske" z imenom Štajerska varda.

Določene osebe naj bi bile zavedene

GPU je tudi pojasnil, da so v preiskavi navedenih kaznivih dejanj kriminalisti ugotovili, da naj bi organizatorji določen del ljudi, ki so bili 1. septembra 2018 na zborovanju na območju Apač, zavedli, zato vse, ki bi kar koli vedeli o tem dogodku, pozivajo, da se javijo na najbližji policijski postaji, pokličejo na 113 ali anonimni telefon policije 080-1200.

G. C.