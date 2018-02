Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Policisti so afganistanske državljane že predali hrvaškim oblastem. Foto: BoBo Dodaj v

Policisti ponoči izsledili devet tujcev, ki so mejo prečkali nezakonito

Postopki s tujci še potekajo

22. februar 2018 ob 10:00

Brežice,Metlika - MMC RTV SLO

V noči na četrtek so posavski in dolenjski policisti pri poskusu nezakonitega prehoda meje ujeli tri državljane Afganistana, štiri Sirce in dva Alžirca.

Najprej je v sredo okoli 21. ure na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila ter v tovornem delu našli tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Ponoči so nato brežiški policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri naselju Brezje pri Veliki Dolini izsledili in prijeli štiri državljane Sirije, ki so prav tako nezakonito prestopili državno mejo.

Podobno delo pa so imeli tudi metliški policisti, ki so okoli 2. ure pri Božakovem prijeli še dva državljana Alžirije, ki sta prav tako nezakonito prestopila državno mejo. Postopki s tujci še potekajo, so še sporočili z novomeške policijske uprave.

