Policisti pri smrti 29-letnega pripornika za zdaj niso odkrili suma kaznivega dejanja

Preiskava še poteka

7. avgust 2017 ob 16:00

Maribor - STA, MMC RTV SLO

Mariborski kriminalisti preiskujejo smrt 29-letnega pripornika, ki je umrl v mariborskih zaporih. Dozdajšnja preiskava ni potrdila sumov kaznivega dejanja, preiskovalna sodnica pa je odredila sodno obdukcijo.



Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so ob tem navedli, da je bil pripornik v petek za nekaj ur hospitaliziran v mariborskem kliničnem centru, v večernih urah pa vrnjen nazaj v pripor, kjer je v soboto umrl. "Po do zdaj znanih okoliščinah gre za naravno smrt," so še zapisali na upravi.

Po poročanju časnika Večer gre za 29-letnika, ki je osumljen, da je junija letos na Dogoški cesti v Mariboru z nožem poskusil ubiti svoje dekle.

L. L.