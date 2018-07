Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Prvega voznika so policisti lovili od Vrhnike do Zaplane, drugega pa od Grosuplja do Kočevja. Foto: Policija Oba pobegla voznika sta bila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prvi je bil poleg tega še alkoholiziran, drugi pa je imel nameščene ukradene tablice. Foto: BoBo Sorodne novice Pri Dravogradu umrl 40-letni motorist Na avtocesti med menjavo pnevmatike umrl 46-letni Švicar Dodaj v

Policisti s prometnimi trni ustavili dva pobegla voznika

Oba sta bila brez veljavnega vozniškega dovoljenja

29. julij 2018 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V soboto zvečer in ponoči so policisti dvakrat uspešno uporabili prometne trne oz. t. i. prisilno sredstvo stinger. Pri Vrhniki so ustavili pijanega voznika znamke BMW, pri Kočevju pa voznika peugeota z ukradenimi tablicami.

Vrhniški policisti so po navedbah Policijske uprave (PU) Ljubljana v soboto zvečer pri kontroli prometa na Stari Vrhniki začeli ustavljati voznika osebnega vozila znamke BMW, ki ni upošteval njihovih znakov in je vožnjo pospešeno nadaljeval proti Ulovki. Ker je kljub večkratnim poskusom ustavljanja vozil naprej, so policisti uporabili stinger.

Voznik BMW-ja ga je prevozil pri Zaplani, pri čemer so se predrle tri pnevmatike na njegovem vozilu in je takoj ustavil. V nadaljnjem postopku so policisti ugotovili, da je 37-letnik vozil pod vplivom alkohola (0,52 mg/l) in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Izdali so mu plačilni nalog in mu zasegli vozilo, prav tako bo zoper njega podan obdolžilni predlog na sodišče.

Ukradene tablice, žaljenje in grožnje

Okoli 3. ure ponoči pa je pred grosupeljskimi policisti pobegnil voznik osebnega avtomobila znamke Peugeot 206, ki je vozil na relaciji Struge–Kočevje. Kljub predrtim pnevmatikam je vožnjo nadaljeval v smeri Male Gore tudi po tem, ko je prevozil stinger, nato pa vendarle ustavil. Iz vozila so skočili 21-letni voznik in dva potnika ter poskušali zbežati, a so jih policisti prijeli.

Tudi ta voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa so bile nameščene ukradene registrske tablice. Vozilo so policisti zasegli, pri tem pa jih je 35-letni potnik začel žaliti in jim groziti. Ker se kljub pozivom policistov ni umiril, so mu odvzeli prostost in odredili pridržanje. Vozniku so izdali plačilni nalog, podali pa bodo tudi kazensko ovadbo za kaznivo dejanje zatajitve in obdolžilni predlog na sodišče zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

G. K.