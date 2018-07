Poudarki Policisti svetujejo previdnost pri elektronski pošti, ki zahteva izvedbo transakcije Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nigerijska prevara je dobila novo različico. Foto: Reuters Dodaj v

Policisti svarijo pred prevaranti, ki se izdajajo za direktorje podjetij

Tarče prevarantov so najpogosteje računovodske službe v organizaciji

25. julij 2018 ob 09:01

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Policija opozarja, da so finančne družbe in druge organizacije občasno tarče prevar, v katerih prevaranti v imenu direktorja na računovodsko službo pošljejo navodila o nakazilu med 10 in 40 tisoč evrov na tekoči račun v tujini in potem upajo na realizacijo nakazila. Na tak način so prevaranti nedavno poskusili ogoljufati izobraževalno ustanovo na območju Kranja.

Goljufi so najprej ustvarili lažen elektronski naslov s pravimi podatki odgovorne osebe in ga poslali računovodkinji. V imenu odgovorne osebe so ji naročili plačilo 45.000 evrov na račun podjetja z vsemi podatki. Transakcijo je računovodkinja pred plačilom preverila še neposredno pri odgovorni osebi. Ugotovili so, da je sporočilo lažno in da so bili žrtev poskusa goljufije. Vsa komunikacija je potekala v slovenskem jeziku, so pojasnili na policiji.

Zato opozarjajo vse družbe in organizacije, naj bodo pozorne na morebitna tovrstna elektronska sporočila, predvsem kadar gre za sumljiva naročila za izvedbo takojšnjih plačil v tujino in osebam, s katerimi družba do zdaj ni poslovala.

Preverite IP pošiljatelja

Ob prejetju sumljivega elektronskega sporočila o nakazilu denarja svetujejo, da preverite elektronski naslov pošiljatelja, ki je običajno podoben direktorjevemu, preverite IP-naslov pošiljatelja – pri ogledu zaglavja (t. i. header) elektronske pošte je običajno razvidno, da IP prihaja iz tujine, preverite pristnost vsebine elektronske pošte pri odgovornih osebah, ugotovite, ali sploh obstaja podlaga za tovrstno nakazilo pri odgovornih osebah.

Če vendarle pride do tovrstne goljufive transakcije, predlagajo, da o tem takoj obvestite banko, s katero poslujete, in zadevo prijavite na najbližji policijski postaji. Kriminalistična preiskava v tovrstnih primerih poteka kot preiskovanje sumov storitve kaznivega dejanja goljufije in zlorabe osebnih podatkov, so še navedli na Policijski upravi Kranj.

L. L.