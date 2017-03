Policisti za krajši čas pridržali Fištravčevega svetovalca

Obstaja sum zlorabe položaja

1. marec 2017 ob 14:40,

Mariborski kriminalisti so opravili dve preiskavi stanovanja in drugih prostorov. Začasno so pridržali in izpustili svetovalca mariborskega župana Marka Kovačiča.



Na Policijski upravi (PU) Maribor so pojasnili, da je zlorabe položaja po njihovih podatkih osumljena ena odgovorna oseba družbe, ki je zlorabila svoj položaj tako, da se je dogovorila s svojim poslovnim partnerjem, da mu bo dobavila blago in v ta namen tudi izstavila ustrezne poslovne listine, čeprav naj bi vedela, da blago ne bo dostavljeno.

Na PU-ju Maribor so ob tem še potrdili, da so v času preiskav eno osebo pridržali, vendar so, ker so današnje dejavnosti kriminalistov v zvezi s tem že končane, pridržanje tudi že odpravili.

Policijske preiskave so po pisanju Večera povezane s časom, ko je imel Kovačič v lasti podjetje Svarog, s katerim naj bi naredil velike dolgove oziroma oškodoval nekaj pravnih in fizičnih oseb pri poslovanju z interaktivnimi tablami. Policisti so sicer zoper zdajšnjega Fištravčevega svetovalca, ki se ga je oprijelo celo ime "župan v senci" že pred časom podali kazensko ovadbo, a je tožilstvo zahtevalo dopolnitve.

Kovačič ima še zaupanje župana

Na mariborski občini so v izjavi za medije zapisali, da navedbe v javnosti, da naj bi bilo oškodovano podjetje Farmadent, po njihovih podatkih "nimajo nobene podlage".

Kovačič je po mnenju občine s svojim ravnanjem, ko je kriminalistom omogočil tudi dostop do poslovnih prostorov in dokumentacije, ki niso bili zajeti v odredbi o preiskavi, jasno pokazal, da si želi, da se zadeva čim hitreje konča, morebitne sporne okoliščine pa čim prej razčistijo.

"Teza o oškodovanju podjetja v lasti oziroma solasti Mestne občine Maribor pa glede na dostopne podatke in dokumente očitno ne drži. Zato Marko Kovačič še zmeraj uživa zaupanje župana Mestne občine Maribor, dejstvo pa je, da vsak za svoja dejanja prevzema odgovornost," so še zapisali na občini.

Kovačič za komentar ni bil dosegljiv, je pa njegovo izjavo posredovala občina. Predmet preiskovalnega postopka niso bili posli Mestne občine Maribor, poudarja, zato kriminalisti niso obiskali prostorov občine.

Dodal je, da je bil med preiskavo za krajši čas pridržan, policiji pa je omogočil tudi dostop do poslovnih prostorov in dokumentacije, ki niti ni bila predmet preiskave, vendar so kriminalisti izrazili željo, da bi jih kljub temu pregledali. "Kriminalisti pri opravljeni preiskavi niso zasegli nobene poslovne dokumentacije razen tiste, ki sem jo izročil samoiniciativno," je še poudaril Kovačič.

