Ponoči zagorela tri vozila in kuhinja, trije poškodovani

8. april 2018 ob 11:16

Ljubljana,Maribor,Škofja Loka - MMC RTV SLO, STA

Gasilci so v noči iz sobote na nedeljo trikrat posredovali zaradi požarov, ogenj je namreč zajel dve osebni vozili v Ljubljani, eno v Mariboru ter kuhinjo v naselju Pod Plevno v občini Škofja Loka. Tri osebe so potrebovale zdravniško pomoč.

Pred večstanovanjskim blokom na Savinovi ulici v Ljubljani sta okoli 4. ure zagoreli osebni vozili, ogenj se je nato razširil še na fasado bližnjega objekta. Poklicni in prostovoljni gasilci so evakuirali prebivalce večstanovanjske stavbe ter pogasili goreči osebni vozili in okoli 15 kvadratnih metrov fasade, ki jo je ogenj začel topiti. Gasilci si nato pregledali okolico požara in prezračili objekt. Reševalci pa so oskrbeli eno osebo, ki se je nadihala dima, in jo prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

V naselju Pekel v občini Maribor je okoli 2. ure ob lokalni cesti prav tako zagorelo osebno vozilo. Ogenj, ki je uničil vozilo in se razširil na bližnjo okolico ob njem, so gasilci pogasili. V požaru je bila ena oseba poškodovana, zato so jo reševalci prepeljali v UKC Maribor.

Okoli pol tretje ure pa je zagorelo v kuhinji dvostanovanjske hiše v naselju Pod Plevno v občini Škofja Loka. Prostovoljni gasilci so iz kuhinje hiše odnesli osebo in ji nudili pomoč do prihoda reševalcev. Požar so pogasili ter pregledali in prezračili prostore hiše. Na kraju so bili prisotni tudi kranjski poklicni gasilci, vendar njihova pomoč ni bila potrebna, še poroča uprava za zaščito in reševanje.

