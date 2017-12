Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Po ugotovitvah kriminalistov in navedbah iz obtožnice koprskega tožilstva je Popovič oškodoval koprsko občino. Foto: MMC RTV SLO/Matej Pušnik Sorodne novice Nova ovadba za župana Popoviča Dodaj v

Popovič obsojen zaradi nevestnega dela na pogojno kazen

Sodba v zadevi Kompas

9. december 2017 ob 10:09

Postojna - MMC RTV SLO, STA

Okrajno sodišče v Postojni je koprskemu županu Borisu Popoviču zaradi nevestnega dela prisodilo pol leta pogojne zaporne kazni s poizkusno dobo enega leta.

Obsojen je bil zaradi spornih poslov med koprsko občino in Kompasom MTS za kompleks na Lazaretu, poročajo Primorske novice. V obtožnici so Popoviču in takratni vodji koprskega urada za nepremičnine Maji Šviligoj Cernaz očitali kaznivo dejanje nevestnega dela v službi, ker nista izpeljala nakupa Kompasovega kompleksa na Lazaretu. Po mnenju tožilstvo je to občino stalo 802.000 evrov.

Koper uveljavljal predkupno pravico

Občina je septembra leta 2008 uveljavila predkupno pravico in sprejela ponudbo Kompasa MTS za nakup zemljišča, trgovine in restavracije na Lazaretu. Namesto da bi Popovič in vodilni Kompasa izpeljali posel, pa so se sprli.

Z občine naj bi Kompasu odgovarjali, da bodo kupnino lahko poravnali šele v proračunu za leto 2009, v Kompasu pa naj bi vztrajali, da morajo kupnino plačati takoj. Medtem so vandali kompleks še uničili, zaradi česar je po mnenju občine izgubil na vrednosti.

Občina in Kompas sta nato drug proti drugemu vložila tožbe. Na občini trdijo, da jim Kompas ni nikoli nameraval prodati kompleksa, na Kompasu pa so menili, da ga občina ni nikoli nameravala kupiti.

Občina morala plačati kupnino in obresti

Potem ko so sodišča konec leta 2011 dokončno razsodila, da mora občina Kompasu plačati celotno kupnino s stroški in zamudnimi obrestmi vred in je sodišče januarja leta 2012 občini z računa zarubilo 2,5 milijona evrov kupnine in 821.000 evrov obresti ter stroškov, so do enakih ugotovitev prišli tudi kriminalisti.

Po sodnikovi oceni je postopek dokazal, da župan ni nameraval kupiti Kompasovega kompleksa, da za nakup ni niti poskušal zagotoviti denarja in da je zaradi tega občini nastala velika škoda. Tožilka je napovedala, da se bo pritožila zaradi oprostilnega dela sodbe. Sodišče je namreč soobtoženo Majo Šviligoj Cernaz oprostilo, poročajo Primorske novice.

Popovičev odvetnik Franci Matoz pa se bo pritožil na obsodbo. "Sodba je nelogična, nenormalna, nobenih kaznivih dejanj ni bilo, le borili smo se za svoje pravice. Sodišče je odločilo, da v sporu s Kompasom MTS nismo imeli prav in nam naložilo plačilo obresti. Ampak jaz ne morem vedeti, kako se bo sodišče odločilo," je po razglasitvi sodbe dejal Popovič.

A. S.