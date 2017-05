Popovič znova v bolnišnici ravno takrat, ko bi moral biti na sodišču

Poudarki Za sodišče bolan, a hkrati dejaven

Ima opravičevanje znake kaznivih dejanj?

10. maj 2017

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 14:15

Koper - MMC RTV SLO

Na koprskem sodišču bi se moralo nadaljevati sojenje koprskemu županu Borisu Popoviču v zadevi "kopališče", a je narok odpadel, ker je Popovič sodišču sporočil, da je hospitaliziran v Srbiji.

Naroki v dveh sojenjih Popoviču, ki sočasno potekata na koprskem sodišču, odpadajo drug za drugim, ker župan, običajno tik pred obravnavami, sodnici pošlje zdravniško opravičilo. Bolezen ali zgolj zavlačevanje pred zastaranjem? Zadeva kopališče, v kateri ga tožilstvo preganja za zlorabo položaja pri razdrtju koncesijske pogodbe z županovim družinskim podjetjem, bo namreč zastarala jeseni, primer Serming zastaranje čaka prihodnje leto.

Za sodišče bolan, a hkrati dejaven

Popoviču opravičila od nekdaj piše in ga napotuje k specialistom njegov lečeči zdravnik Šime Kopilovič. Vsaj v enem primeru je napisal za župana ugodnejše opravičilo, kot bi bilo treba, je že pred leti ugotovil nadzor zdravniške zbornice. V tokratnem sojenju je Popovič že trikrat predložil tudi potrdilo o hospitalizaciji. Običajno je v bolnišnici okoli dni, ko so razpisani naroki.

Tako naj bi na velikonočni ponedeljek, dva dni pred narokom, imel pregled v kardiovaskularni kliniki v Krapinskih toplicah na Hrvaškem, dan pozneje pa naj bi v njej že ležal bolan. Narok v sredo je nato odpadel, že v petek pa naj bi si, po anonimnem obvestilu, ki ga je prejelo sodišče, s skupino ljudi ogledoval gradnjo na koprski Bonifiki.

V času, ko Popovič svoje sodne izostanke opravičuje z boleznijo, je še kako dejaven. Na oglede koprske športne infrastrukture vozi nogometne športne ase, daje intervjuje za športne časopise in v državnem svetu opravlja svojo svetniško funkcijo.

Kaj natančno je županu, da zdaj leži celo v srbski bolnišnici, ni znano, saj podatke njegova obramba skrbno skriva, čeprav je župan javni funkcionar in bi imela zato javnost pravico vsaj okvirno vedeti, kako hudo je z njim. Ne nazadnje je ob pogostih obolevanjih in izostankih iz dela lahko vprašljiva tudi njegova zmožnost še naprej voditi občino.

Ima opravičevanje znake kaznivih dejanj?

Očitno njegovo početje okoli izostajanja na narokih in zdravniškega opravičevanja v javnosti ne naleti na odobravanje, saj sodišče dobiva anonimna sporočila, kje vse so ga videli, medtem ko naj bi se bojeval z boleznijo.

"V zvezi z izdanimi zdravniškimi potrdili in anonimnimi prijavami glede zdravstvenega stanja obtoženega Borisa Popoviča je sodišče vso relevantno dokumentacijo poslalo na Policijsko upravo Koper, ki je pristojna za odkrivanje morebitnih kaznivih dejanj," so za TV Slovenija odgovorili na Okrožnem sodišču v Kopru.

Policija bo torej preiskovala, ali so se pri izdajanju zdravniških opravičil in v ravnanju župana glede opravičevanja zgodila kazniva dejanja.

Pregledala ga bo ekipa specialistov

Kot so nam pojasnili na sodišču, so že večkrat zahtevali tudi dodatna pojasnila, ki bi utemeljevala izdajo zdravniških potrdil, "vendar sodišče ni prejelo vseh zahtevanih odgovorov".

Prav tako je sodišče že nekajkrat postavilo komisijo za fakultetna izvedenska mnenja in tudi zahtevalo dopolnitve mnenj ter oceno zdravniških potrdil, pri čemer se je komisija do zdaj opredelila le do "sposobnosti Popoviča z ortopedskega vidika".

Zaradi neudeleževanja Popoviča na letošnjih obravnavah je sodišče zahtevalo novo dopolnitev mnenja, tako "da bo župana pregledalo več specialistov z različnih področij, ugotovitve pa bodo soočene z zdravniškimi potrdili in opravičili, ki jih sodišču dostavljajo Popovič in njegovi odvetniki," so za TV Slovenija povedali na koprskem sodišču.

Za komentar smo prosili tudi župana, vprašanja zanj smo poslali na občino. Na odgovore še čakamo.

Eugenija Carl, TV Slovenija