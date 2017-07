Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Policijska uprava Kranj je bila obveščena o prejemu pisemske pošiljke, iz katere se je vsul neznan prah. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pošiljka z belim prahom v Kranju ni bila nevarna za ljudi

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah dogodka

5. julij 2017 ob 13:42,

zadnji poseg: 5. julij 2017 ob 19:15

Kranj - MMC RTV SLO

Policisti so opravili analizo sumljive pošiljke z belim prahom, ki jo je prejela finančna ustanova na Dražgoški ulici v Kranju in ugotovili, da ta ni nevarna za življenje ljudi.



Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je bilo na podlagi analize sumljive snovi ugotovljeno, da ta ni nevarna za življenje ljudi. Prostore ustanove so ob 16.17 ponovno odprli, odpravili pa so tudi omejitev gibanja na območju. Policisti medtem še nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka.

Policisti so po prejemu obvestila o dogodku izvedli vse potrebne ukrepe in aktivnosti, ki so predpisane za takšne primere. To so zavarovanje kraja in sodelovanje z ostalimi službami, gasilci in delavci veterinarske fakultete. Prostore ustanove so evakuirali, za dve osebi, ki sta bili v stiku z neznano snovjo, pa so uvedli karanteno, ki so jo že odpravili.

Uprava za zaščito in reševanje pa je sporočila, da so gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj zavarovali območje, pridržali dve osebi v vroči coni in osem oseb v objektu. Osebe so gasilci tudi dekontaminirali. Poleg tega so odstranili pošiljko in jo predali strokovnjakom iz veterinarske fakultete, ki so potrdili negativen rezultat.

G. C., L. L.