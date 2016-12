Dečku, ki je ostal brez dlani, pirotehniko prodal 20-letnik z območja Šentjurja

Petarde so prepovedane

28. december 2016 ob 15:07

Šentjur - MMC RTV SLO/STA

Mladostnik, ki so mu zaradi hudih poškodb morali amputirati obe zapestji, je pirotehniko kupil pri 20-letniku z območja Šentjurja. Prav s to prepovedano pirotehniko se je poškodoval, pravi policija.

Celjski policisti so ugotovili, da je 20-letnik, ki je poškodovanemu prodal več kosov pirotehnike, tovrstne izdelke prodajal tudi drugim osebam, med njimi več mladostnikom. Večjo količino pirotehničnih izdelkov naj bi z namenom nadaljnje preprodaje kupil na ljubljanskem območju, kar policisti še preverjajo.

Celjski kriminalisti v omenjenem primeru obravnavajo sum kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in nedovoljene proizvodnje ter prometa z orožjem ali eksplozivom.

V celotni preiskavi omenjenega dogodka so policisti skupaj zasegli več kot 3.500 kosov različnih pirotehničnih izdelkov, so še sporočili s PU Celje.

Kaj je dovoljeno in kaj ne

Po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je prodaja pirotehničnih izdelkov dovoljena med 19. in 31. decembrom, uporabljajo pa jo lahko med 26. decembrom in 1. januarjem. Pirotehnične izdelke prve in druge kategorije lahko uporabljajo mladoletniki, stari od 14 oziroma od 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok in med katere spadajo predvsem petarde, je prepovedana.

Al. Ma.