Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Incident se je zgodil v središču prestolnice. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v

Poskus uboja v središču Ljubljane, storilec zabodel žrtev in pobegnil

Motiv za napad še ni znan

9. april 2018 ob 20:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ponedeljek okoli 14.30 se je v središču Ljubljane zgodil napad z nožem, v katerem je bil poškodovan en človek, napadalec pa je pobegnil, vendar so ga policisti že pridržali.

"Dejavnosti policistov in kriminalistov na terenu še vedno intenzivno potekajo. V tej fazi lahko povemo, da je v dogodku prišlo do spora, pri čemer je storilec z ostrim predmetom zabodel oškodovanca, nato pa s kraja pobegnil," so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Poškodovanca so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, njegovo zdravstveno stanje je po podatkih policije zelo resno.

Motiv za napad na Igriški ulici še ni znan, policija preiskuje sum kaznivega dejanja poskusa uboja.

Ljudi, udeležene v dogodku, med njimi naj bi bil tudi napadalec, so policisti kmalu izsledili in pridržali.

T. H.