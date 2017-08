Požar na Krasu zajel 60 hektarjev, a je pod nadzorom

Vlak zanetil sedem požarov

4. avgust 2017 ob 07:39

Divača - Radio Slovenija

Požar ob železniški progi Divača-Rodik, ki je izbruhnil v četrtek popoldne, je po večini pod nadzorom. Pri gašenju pomagata tudi vojaški helikopter in letalo.

Do zdaj najhujši vročinski val bo torej danes dosegel vrhunec. Tudi zato bo suša blizu ali celo na vrhu lestvice najhujših do zdaj. V takih razmerah je lahko le iskra dovolj, da se stvari še bolj zapletejo. To se je v četrtek znova zgodilo na Krasu.

Vzrok požara še preiskuje policija, a po mnenju gasilcev kraške gasilske zveze je vlak zanetil sedem požarov, ki so zajeli tamkajšnji gozd in grmovje na 60 hektarjih. Štiri požare so gasilci hitro pogasili, trije pa so se združili v enega večjega, s katerim so imeli gasilci največ težav. Večina ognja je pod nadzorom, gori le še na neprehodnem terenu, pravi vodja intervencije Marko Adamič.

"Zvečer nismo imeli burje, nismo imeli vetra, vlažnost je bila kar visoka, tako da to je šlo vse na roke gasilcem. Pravijo, da bodo temperature danes še višje kot včeraj. To je en znak, ki poveča aktivnost samega požara. Začel bo pihati tudi veter, tudi to bo neka aktivnost. Ampak glede na to, da je toliko požara pod nadzorom, da je na težko dostopnem terenu, da bo danes prišel še helikopter Slovenske vojske in pa letalo, mislim da bo ta zadeva šla pod nadzorm," je izjavil.

Požar ni dosegel poseljenih območij, prav tako ni nihče poškodovan. "Nobenega zaselka ni v bližini. Vmes je še avtocesta, železnica, pa še državna cesta, tako da mislim da ne bi smelo predstavljati nobenega problema za prebivalstvo - razen seveda dima. Dim je moteč," je še pojasnil Adamič.

Voznikom zaradi požara svetujejo previdno vožnjo na avtocesti med Divačo in Kozino ter na regionalni cesti Divača-Kačiče.

Luka Jakopin, Radio Slovenija