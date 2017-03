Požar pri Škalah pogasili, eden od gasilcev hudo poškodovan

Gasiti pomagal tudi helikopter Slovenske vojske

31. marec 2017 ob 21:25

Velenje - MMC RTV SLO/STA

Več kot 150 gasilcem je zvečer uspelo pogasiti požar med Škalami pri Velenju in Hrastovcem, a v gozdnem delu ponekod še tli. Na požarišču čez noč ostaja požarna straža. V požaru se je hudo poškodoval en gasilec.

Gre za 41-letnega gasilca iz Šoštanja, na katerega se je podrlo drevo. S policijskim helikopterjem so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor in je po podatkih policije v smrtni nevarnosti.



Sredi dneva je najprej zagorelo na travniku na območju od Škal pri Velenju proti Hrastovcu, nato pa se je požar razširil še na območje gozda. Po poročanju TV Slovenija se je požar začel, ko je občan na travniku skušal zakuriti nekaj vejevja. O tem je predhodno obvestil gasilce, ti pa so ga odločno odvračali od početja.

Celotno območje, ki ga je zajel požar, se razprostira na površini okoli tisoč metrov krat 300 do 400 metrov. Požar je gasilo prek 150 gasilcev iz več gasilskih društev s skupno več kot 20 vozili in ob pomoči helikopterja Slovenske vojske. Poleg ponekod težje dostopnega terena so se težave pojavile tudi z dobavo vode, a so pri tem na pomoč priskočili kmetje s traktorji in cisternami, je povedal vodja intervencije in poveljnik gasilskega poveljstva Mestne občine Velenje Boris Brinovšek.

Al. Ma.