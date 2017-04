Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Osumljenca so ob odhodu ujele nadzorne kamere, kmalu zatem je vidno zagorelo. Foto: MMC RTV SLO Zgorela je tudi telovadnica vrtca. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požar v cerkljanskem župnišču naj bi s kajenjem zanetil tat

V požaru več 10.000 evrov škode

11. april 2017 ob 16:56

Cerklje - MMC RTV SLO/STA

Petkov požar v župnišču v Cerkljah na Gorenjskem je po ugotovitvah kriminalistov povzročil tat, ki je v njem kadil. Osumljenca so odkrili in kazensko ovadili.

V petek zgodaj zjutraj je zagorelo župnijsko gospodarsko poslopje v središču Cerkelj na Gorenjskem. Ogenj je povzročil za več 10.000 evrov škode na župnišču in telovadnici bližnjega vrtca. S požarom so se spopadli prostovoljni gasilci iz Cerklj, Zgornjega in Spodnjega Brnika, Zaloga in Lahovč. Ob njihovem prihodu je ogenj že zajel velik del ostrešja, uspelo pa jim je obvarovati severni del objekta. Uničeno je bilo ostrešje, telovadnica vrtca in nekaj skladiščnih prostorov.

Nihče ni bil poškodovan. Policisti so takoj posumili, da je bil požar podtaknjen.

Kriminalisti so minule dni požar preiskali z zelo intenzivnim zbiranjem obvestil, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Osumljenca so pri tem identificirali. Ugotovili so, da je moški v župnišče vstopil skozi odprto okno za zračenje in v njem kadil, kar je povzročilo požar. Osumljenec ga je poskušal pogasiti, a neuspešno, zato se je ogenj razširil na stvari v prostoru in ostrešje, sam pa je pobegnil.

Kriminalisti so ga odkrili, prijeli in ovadili. Sumijo ga storitve kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in kršitve nedotakljivosti stanovanja, pa še dveh drugih tatvin. Isto noč naj bi namreč na javnem kraju iz odklenjenega avtomobila ukradel več stvari. Nadalje je osumljen tatvine blaga iz bližnje trgovine.

