Gasilci so evakuirali garažno hišo in nekatere zadimljene predele nakupovalnega centra v Šiški. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml. VIDEO Požar v podzemni garaži M...

Požar v garažni hiši trgovskega centra Mercator v Šiški

Gasilci so pogasili goreče vozilo

12. februar 2018 ob 19:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V garažni hiši hipermarketa Mercator v Šiški v Ljubljani je popoldne zagorel avtomobil. Gasilci so evakuirali garažno hišo in nekatere zadimljene predele nakupovalnega centra.

Goreče vozilo so pogasili, zdaj pa še razpihujejo dim iz garažne hiše, so povedali na Gasilski brigadi Ljubljana.

Ljubljanski policisti so sporočili, da je po prvih zbranih podatkih ugotovljeno, da naj bi zagorelo osebno vozilo v garaži v II. etaži. Zaradi požara so bili zadimljeni prostori garaž in delno tudi sam nakupovalni center.

Gasilci trenutno izvajajo prezračevanje garaže in nakupovalnega centra. Po do sedaj razpoložljivih podatkih naj bi se pri gašenju poškodoval en gasilec.

