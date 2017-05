Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Velik požar v Kemisu, ki predeluje nevarne kemijske snovi. Foto: MMC RTV SLO/Barbara Renčof Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požar v Kemisu, evakuirajo bližnje prebivalce

Prebivalci naj ostanejo v hišah in se ne približujejo požaru

15. maj 2017 ob 20:52,

zadnji poseg: 15. maj 2017 ob 21:54

Vrhnika - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V enem izmed objektov podjetja Kemis na Vrhniki je izbruhnil požar. Po podatkih policije je zagorelo v delu z manj nevarnimi odpadki, požara še niso uspeli lokalizirati.

Po poročanju dopisnice TV Slovenija Barbare Renčof v Kemisu obdelujejo in predelujejo nevarne kemijske snovi, iz gorečega objekta pa se vali temen dim. Neuradno je v notranjosti objekta okoli 40.000 litrov nafte, tam pa so tudi druge nevarne snovi. Gasilci so vzpostavili varnostni koridor okoli Kemisa, če bi prišlo do eksplozije.

Na Policijski upravi Ljubljana so nam povedali, da požar še ni lokaliziran, zato poteka dodatna evakuacija hiš iz neposredne bližine požara, zagorelo pa naj bi v delu z manj nevarnimi odpadki. Ljudi ob tem pozivajo, naj ne hodijo v bližino požara, ostanejo v hišah oz. sledijo navodilom policistov. Prav tako naj zaradi gostega dima ne odpirajo oken. Štab vrhniške civilne zaščite je že na terenu.

Več informacij v Odmevih ob 22. uri.

Andrej Čebokli