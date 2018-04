Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kriminalistična preiskava se intenzivno nadaljuje, zato policija več podrobnosti v tej fazi preiskave še ne more sporočiti. Foto: BoBo Dodaj v

Požar v konjskem hlevu v Borovcih je bil podtaknjen

V požaru je zgorelo več živali

25. april 2018 ob 11:59

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Po ugotovitvah policistov je bil požar, ki je v petek okoli 22. ure izbruhnil v lesenem hlevu za konje v Borovcih, podtaknjen. Zgorelo je več živali, ogenj je povzročil tudi za okoli 25.000 evrov gmotne škode.

Mariborski kriminalisti in ptujski policisti so v torek opravili ogled požarišča in okolice ter ugotovili, da je bil požar podtaknjen ter da je materialna škoda nekoliko višja, kot se je predvidevalo sprva, in znaša okoli 25.000 evrov. Zdaj obravnavajo kaznivo dejanje požiga, ki se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. V zvezi s požigom so policisti v torek zgodaj popoldan odvzeli prostost eni osebi in jo pridržali.

Poginili konj, ovca in kokoši

Med ogledom pogorišča so ob poginulem konju našli še štiri poginule kokoši in manjšo kozo. "To pomeni, da neznani storilec z dejanjem ni le požgal gospodarskega poslopja, ampak je z dejanjem po nepotrebnem povzročil tudi trpljenje živali," so sporočili z mariborske policijske uprave.

La. Da.