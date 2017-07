Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 25 glasov Ocenite to novico! Pri Novem mestu je izbruhnil požar v predelovalnici odpadkov. Foto: BoBo VIDEO Požar v predelovalnici od... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požar v Novem mestu pod nadzorom, gašenje pa bo trajalo še več ur

Zagorel je objekt za predelavo odpadkov

20. julij 2017 ob 18:08,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 21:08

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Gasilcem je požar v podružnici za predelavo odpadkov podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu uspelo omejiti znotraj obrata. Požar imajo pod nadzorom, predvidevajo pa, da jim ga še več ur ne bo uspelo pogasiti.

Direktor in poveljnik novomeškega gasilsko-reševalnega centra Gregor Blažič je povedal, da je na požarišču približno 200 gasilcev oz. vsi razpoložljivi novomeški poklicni in prostovoljni gasilci ter gasilci iz nekaterih okoliških občin. Pri gašenju požara jim pomaga tudi helikopter.

Po njegovih besedah gorijo tako plastični odpadki, predvsem odpadni polivinil, kot tudi lesni sekanci in lesni odpadki, vnel pa se je tudi del sistema s sončnimi celicami.

Gasilci so se zastrupili z dimom

Zaradi dima se je približno deset gasilcev lažje zastrupilo in jim pomaga reševalna ekipa v terenski prikolici za množične nesreče, del vaščanov Zaloga in bližnjih Lok pa so morali zaradi nevarnega dima začasno umakniti. Ker gre za veliko količino odpadkov, gasilci predvidevajo, da bo gašenje trajalo še več ur, je še povedal Blažič.

Približno 500 metrov pred prizoriščem požara v Zalogu je policija zaprla vse dostope do te vasi. Po besedah okoliških domačinov gori samo na območju omenjenega podjetja. Ker v bližnji okolici požarišča ni stanovanjskih hiš, te niso ogrožene, ravno tako pa naj ne bi bila ogrožena človeška življenja.

Požar že pred tremi leti

V podružnici omenjenega podjetja je podoben požar izbruhnil leta 2014, ko so se tam vnele bale z odpadnim materialom, ogenj pa se je razširil ter uničil bager in stroj za drobljenje. Gorelo je tudi leto pred tem, več okoličanov in okoljevarstvenikov pa je že večkrat skušalo opozoriti na ekološko problematiko omenjenega obrata.

Foto: Bobo, RDEG Ivančna Gorica, Jože Žura

G. C.