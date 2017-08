Požar zajel 80 hektarjev, na Krasu razglašena velika požarna ogroženost

Vlak zanetil sedem požarov

4. avgust 2017 ob 07:39,

zadnji poseg: 4. avgust 2017 ob 13:33

Divača - Radio Slovenija, STA, MMC RTV SLO

Požar ob železniški progi Divača—Rodik, ki je izbruhnil v četrtek popoldne, je po večini pod nadzorom. Pri gašenju pomagata tudi vojaški helikopter in letalo. Na Krasu je razglašena velika požarna ogroženost.

Do zdaj najhujši vročinski val bo torej danes dosegel vrhunec. Tudi zato bo suša blizu ali celo na vrhu lestvice najhujših do zdaj. V takih razmerah je lahko le iskra dovolj, da se stvari še bolj zapletejo. To se je v četrtek znova zgodilo na Krasu. Vzrok požara še preiskuje policija, a po mnenju gasilcev kraške gasilske zveze je vlak zanetil sedem požarov, ki so zajeli tamkajšnji gozd in grmovje na 80 hektarjih. Štiri požare so gasilci hitro pogasili, trije pa so se združili v enega večjega, s katerim so imeli gasilci največ težav. Večina ognja je pod nadzorom, gori le še na neprehodnem terenu, pravi vodja intervencije Marko Adamič.

Vseeno se lahko ogenj še razširi. Požarišče je namreč obsežno, robovi so dolgi, so gasilci povedali za TV Slovenija. Začel je pihati veter s hitrostjo okoli 20 kilometrov na uro, vlaga v zraku je nizka, kar so zelo ugodne razmere za ogenj. Požar je sicer omejen in za zdaj popolnoma pod nadzorom. Z njim se bodo predvidoma ukvarjali do noči na soboto.

Požar sicer ni dosegel poseljenih območij, prav tako nihče ni poškodovan. Nahaja se med avtocesto, železnico in še državno cesto, zato prebivalstvo ni ogroženo. Izjema je moteč dim.

Voznikom zaradi požara svetujejo previdno vožnjo na avtocesti med Divačo in Kozino ter na regionalni cesti Divača—Kačiče.

Na Krasu velika požarna ogroženost

Uprava za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na Krasu. V občinah, naštetih v okvirčku desno, je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja v navedenih občinah izvajala poostren nadzor, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Čeprav je velika požarna ogroženost razglašena le za kraško območje, pa ni izključena možnost požarov tudi drugje po Sloveniji. Na upravi za zaščito in reševanje zato zaradi visoke temperature ozračja in suše do naslednjih obilnejših padavin svetujejo večjo previdnost tudi drugje.

Luka Jakopin, Al. Ma.