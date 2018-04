Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Moški je na prižganem štedilniku pustil ponev z oljem in zaspal. Foto: Pixabay Dodaj v

Pozabljena ponev na štedilniku usodna za 40-letnika

Natančen vzrok smrti bo znan po obdukciji

30. april 2018 ob 08:25

Gornja Radgona - MMC RTV SLO, STA

V požaru, ki je v nedeljo zvečer izbruhnil zaradi na štedilniku pozabljene ponve v Negovi v občini Gornja Radgona, je umrl 40-letni lastnik, so sporočili policisti.

Moški je v večernih urah na vključen štedilnik pristavil ponev z oljem in zatem zaspal. Olje se je pregrelo in zagorelo, požar pa je bil v popolnoma zaprtem stanovanju usoden za 40-letnika, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Natančen vzrok smrti bo sicer znan po opravljeni obdukciji.

G. K.