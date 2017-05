Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na kraj prometne nesreče so prišli tako gasilci kot reševalci. Policija še vedno preiskuje okoliščine nesreče. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pred cestninsko postajo Bazara je umrl voznik tovornjaka

Trčila sta dva tovornjaka

8. maj 2017 ob 09:35

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico, pred cestninsko postajo Bazara, je zjutraj okoli 6.40 v prometni nesreči umrl voznik tovornjaka.

V nesreči sta trčili dve tovorni vozili, so povedali na Policijski upravi Nova Gorica. Nesreča se je zgodila tik pred cestninsko postajo Bazara, ko je eno tovorno vozilo trčilo v tovorno vozilo pred njim, ki je čakalo v vrsti. Obe tovorni vozili imata slovenske registrske tablice.

Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta hitra cesta Razdrto—Nova Gorica med priključkoma Vogrsko in Šempeter proti Italiji. Za osebna vozila je obvoz po regionalni cesti Vogrsko-Šempeter, tovorna vozila so preusmerjena po primorski avtocesti proti Sežani in prehodu Fernetiči.

A. Č.