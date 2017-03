Pred preiskovalnim sodnikom priznal umor brata in babice

Predpisana kazen: najmanj 15 let zapora

22. marec 2017 ob 12:19,

zadnji poseg: 22. marec 2017 ob 19:54

Koper - MMC RTV SLO

Popoldne so koprski kriminalisti iz pridržanja k preiskovalnemu sodniku pripeljali 35-letnega osumljenca za dvojni umor na Krasu. Zanj je bil odrejen pripor.

Njegov odvetnik Gorazd Gabrič je po zaslišanju povedal, da je njegova stranka priznala dejanje in sodniku navedla tudi motiv zanj, v nadaljevanju pa bo morala po zagovornikovih besedah svoje povedati še psihiatrična stroka, je poročala novinarka TV Slovenija Eugenija Carl.

O zločinu je dežurnega telefonskega operaterja v ponedeljek nekaj pred 17. uro obvestil kar sam osumljenec, je v izjavi za medije povedal vodja sektorja kriminalistične policije PU-ja Koper Dean Jurič. Osumljenec je povedal, da sta v hiši trupli njegovega brata in babice. Ob prihodu policistov je moški pojasnil, da naj bi ju on sam ubil, policisti pa so nato lahko le potrdili, da se v ločenih prostorih hiše nahajata trupli moškega in ženske.

Preiskavo so prevzeli kriminalisti, ki so ugotovili, da je storilec z uporabo hladnega orožja oz. orodja nasilno odvzel življenje 31-letnemu moškemu in 80-letni ženski. Obe trupli je storilec obglavil, glavi žrtev pa sežgal v peči. Ob ogledu kraja so kriminalisti med drugim ugotovili, da je osumljenec pred klicem policije del prostorov v hiši počistil.

Preiskovalne dejavnosti so še v polnem teku, zato Jurič ni mogel potrditi, da je šlo pri morilskem orožju za sekiro, kot so v preteklih dneh navedli nekateri mediji. Del orožja, za katerega policija sumi, da je bilo uporabljeno pri umoru, so sicer zavarovali in poslali nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju v nadaljnje preiskave.

Priveden bo k preiskovalni sodnici

Policija je glede na težo kaznivega dejanja in iz interesa pravičnosti osumljencu sama določila zagovornika – Jurič si je od zaslišanja 35-letnika obetal "predvsem pojasnitev dinamike dogajanja ob storitvi kaznivega dejanja in pa motiv, ki ga je vodil k temu dejanju".

Policija moškemu, s katerim v preteklosti ni imela opravka, očita storitev dveh kaznivih dejanj umora na grozovit način, za katera je predpisana kazen zapora v trajanju najmanj 15 let, je še povedal Jurič.

VIDEO Javnost pretresle gnusne podrobnosti umora

