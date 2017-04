Prehitri vozniki: v naselju 122 kilometrov na uro, po avtocesti pa 232 kilometrov na uro

Policisti sodelujejo v vseevropski akciji nadzora hitrosti

19. april 2017 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Policisti so v okviru vseevropske preventivne akcije nadzora hitrosti poostrili nadzor na cestah in pri tem enemu vozniku v naselju namerili hitrost 122, drugemu pa na avtocesti 232 kilometrov na uro.

Voznik, ki je skozi naselje peljal s 122 kilometri na uro, je vozil tudi pod vplivom alkohola. Policisti so mu namerili 0,38 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Slovenski policisti sodelujejo v vseevropski akciji nadzora hitrosti, ki poteka od preteklega ponedeljka do nedelje. V okviru akcije danes med 6. in 18. uro po vsej Sloveniji poteka tudi maraton nadzora hitrosti, v katerem policisti hitrost voznikov merijo na 627 lokacijah, ki so objavljene tudi na spletu. Hitrost sicer sodi med najpogostejše vzroke prometnih nesreč, zato na policiji pozivajo k strpni vožnji in upoštevanju omejitev.

V dveh dneh poostrenega nadzora so sicer policisti ugotovili tudi precej drugih kršitev, kot so vožnja na prekratki varnostni razdalji, vožnja pod vplivom alkohola, neupoštevanje prometne signalizacije in svetlobnih prometnih znakov, prehitevanje po desni strani in druge kršitve.

Lani manj pritožb na delo policije

Ministrstvo za notranje zadeve je predstavilo tudi število pritožb na delo policije. V letu 2016 so na ministrstvu prejeli 309 pritožb zoper delo policistov. Od teh so jih 106 odstopili vodjem policijskih enot v pomiritvene postopke - 51 se jih je končalo uspešno, izmed neuspešnih so jih 34 obravnavali naprej na pritožbenem senatu, je navedel vodja sektorja za pritožbe zoper policijo pri ministrstvu Gregor Hudrič.

Pritožbeni senat je lani obravnaval 69 pritožb. Poleg že omenjenih 34 je obravnaval še 35 pritožb, ki so bile zaradi svoje narave - torej zaradi postopkov, v katerih so bili udeleženi tujci oz. ranljive skupine, ker je bila pritožba vložena zoper vodjo policijske enote ali pa je šlo za pritožbe, iz katerih so izhajali očitki hudih posegov v človekove pravice - posredovane neposredno senatu. Po Hudričevih besedah je pritožbeni senat za utemeljene ocenil 12 pritožb. V 20 primerih so s policisti opravili opozorilni pogovor, v dveh primerih pa so zaznali, da bi policist s svojim ravnanjem lahko storil kaznivo dejanje, zato so o tem obvestili specializirano državno tožilstvo.

Sicer pa je lanskih 309 pritožb razmeroma nizka številka, saj so v letu 2015 prejeli 358 pritožb, leta 2014 pa 403 pritožbe. Upad števila pritožb na ministrstvu povezujejo predvsem s policijsko stavko. Ta se je začela oktobra 2015 in deloma vplivala že na pritožbeno statistiko za leto 2015, še bolj pa na lansko statistiko, nadaljevala se je namreč še polovico leta 2016. Zaradi zmanjšanega števila policijskih ukrepov v mesecih stavke je bilo namreč manj tudi pritožb, je dejal Hudrič.

L. L.