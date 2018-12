Preiskave nepravilnosti v Teš 6 se vlečejo osem let, je za počasnost krivo sodišče?

Za zamude v preiskavi domnevnih nepravilnosti pri šestem bloku Termoelektrarne Šoštanj (Teš) je odgovorno sodišče, in ne policija ali tožilstvo, izkazuje poročilo celjskega višjega sodišča, ki ga je zahteval nekdanji minister za pravosodje Goran Klemenčič.

Kriminalisti so v zadevi Teš konec leta 2010 začeli zbirati obvestila, prve hišne preiskave so opravili junija 2012. Po dobrih dveh letih, oktobra 2014, so na specializirano državno tožilstvo vložili ovadbo. Že mesec dni pozneje je tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti desetim osumljencem na čelu z nekdanjim direktorjem Teša Urošem Rotnikom na Okrožno sodišče v Celju.

Po poročanju portala Siol.net pa se je nato začelo zapletati. Za sklep o uvedbi preiskave je sodišče potrebovalo 27 mesecev. Čeprav je tožilstvo v letu 2016 kar dvakrat posredovalo in predlagalo pospešeno reševanje zadeve in kljub grožnji zastaranja kazenskega pregona za določena kazniva dejanja, je zapisano v poročilu.

Sodna preiskava, ki je junija letos z zavrnitvijo pritožb osumljenih postala pravnomočna, še vedno traja. Ključni razlogi za zamude pri sodni preiskavi zadeve Teš 6, ki jo je Okrožno sodišče v Celju uvedlo februarja, so bolniški staleži preiskovalnih sodnikov, zaslišanja "vprašljive uporabnosti", preobremenitev sodnikov z drugimi, manj nujnimi zadevami, neuporaba mednarodne pravne pomoči in zamujanje pri odzivanju na urgence.

"Gotovo je, da je na prvi pogled nesprejemljivo, da je zadeva v štirih letih pripeljana (le) do uvedbe preiskave," je v dopisu ministrstvu konec julija pojasnil predsednik celjskega višjega sodišča Branko Aubreht.

Napake pri delu okrožnega sodišča

Višje sodišče v Celju je našlo več napak pri delu okrožnega sodišča v tem obdobju. Največ v zvezi s tujimi osumljenci, energetsko enoto francoske družbe Alstom kot glavnim dobaviteljem opreme za Teš, ki jo je vmes prevzel ameriški General Electric, in dvema njenima nekdanjima uslužbencema. Sodišču teh ni uspelo zaslišati, tudi po lastni krivdi, navaja poročilo.

Kljub ugotovljenim "daljšim zastojem pri poslovanju sodišča v zadevi Teš 6" iz poročila ni razvidno, da bi višje sodišče po dveh pregledih zadeve sprejelo kakršne koli ukrepe. Višje sodišče je presodilo, da je mogoče "zastoje pri obravnavanju zadeve Teš 6 predvsem pripisati objektivnim razlogom".

Okrožnemu sodišču je le priporočilo, naj pristojni preiskovalni sodnik o zadevi redno mesečno poroča.

