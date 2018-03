Pretep pri mariborski tržnici: Za smrt domnevno odgovoren pretepeni 35-letnik

Osumljen je povzročitve izjemno hude telesne poškodbe

26. marec 2018 ob 15:31

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V nadaljevanju preiskave januarskega pretepa pri mariborski tržnici so kriminalisti po delu, ki se nanaša na nasilništvo, raziskali tudi del, ki se nanaša na krivdo za smrt mladeniča, ki je po tem pretepu umrl.

V zvezi s tem so podali kazensko ovadbo zoper 35-letnega moškega. Ta naj bi pokojnega 25-letnika zabodel, medtem ko ga je ta pretepal.

"Ugotovili smo, da je osumljeni tega kaznivega dejanja, torej posebno hude telesne poškodbe, medtem ko so ga na tleh pretepali pokojni in še dva moška, z nožem zabodel žrtev ter ga pri tem posebno hudo telesno poškodoval tako, da je pozneje v kliničnem centru umrl," je na današnji novinarski konferenci povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Robert Munda.

"Neposredni kontakt med osumljenim in žrtvijo smo potrdili tako z dokazi kot sledovi, tako biološkimi kot kontaktnimi, ki smo jih pridobili z izvajanjem kriminalistične preiskave," je dodal.

Dejanje bi lahko vsebovalo elemente samoobrambe, a o tem bo po besedah Munde presojalo tožilstvo oziroma sodišče. "Po mojem mnenju bi lahko šlo za prekoračen silobran," je ocenil. Osumljeni je bil namreč v skupini, ki je bila napadena.

Je bil pa osumljeni, tako kot napadalci, v preteklosti že večkrat obravnavan za nasilje in premoženjsko kriminaliteto. Za povzročitev posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti, če mu jo bodo dokazali, mu grozi od treh do 15 let zapora.

Verbalni obračun se je tragično končal

Omenjeni pretep se je zgodil v nedeljo, 7. januarja, zgodaj zjutraj pri osrednji mariborski tržnici. Do njega je po ugotovitvah kriminalistov prišlo potem, ko je na cesti ob tamkajšnjem lokalu ustavilo vozilo in se je verbalni obračun s potniki v vozilu za njim in skupino v bližini sprevrgel v nasilje. 25-letnik, ki je bil v pretepu hudo poškodovan in je nekaj dni pozneje v bolnišnici umrl, naj bi bil v skupini, ki je stala pri bližnjem kiosku za hitro prehrano in se je vključila v pretep.

Zaradi nasilništva so pristali v priporu trije Mariborčani, ki naj bi skupaj s še štirimi sostorilci napadli in pretepli skupino moških in žensk iz širšega območja Celja, ki so se po obisku mariborskega gostinskega lokala odpravljali domov.

T. H.