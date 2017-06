Poudarki Osumljenca sta 64-letnika pretepla v dopoldanskem času in ga pustila na stopnišču, kjer je popoldan zaradi poškodb umrl Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Oba osumljenca sta bila žrtvina znanca. Zakaj so se sporekli, še ni znano. Foto: BoBo Sorodne novice Na Ptuju do smrti pretepli 64-letnika Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pretepeni Ptujčan bi lahko preživel, če bi pravočasno poklicali pomoč

Dva osumljenca sta v pridržanju

7. junij 2017 ob 19:44

Ptuj - MMC RTV SLO/STA

Preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča na Ptuju je v torek zvečer zoper oba osumljena nedeljskega uboja 64-letnika na Ptuju odredila sodno pridržanje. Po ugotovitvah kriminalistov bi žrtev lahko preživela, če bi prej poklicali pomoč.

Po ugotovitvah kriminalistov je bil pokojni v dopoldanskem času v stanovanjski hiši enega od osumljencev, v njuni družbi pa je bil še en moški s Ptuja. Med popivanjem so se sprli, med prepirom pa sta osumljenca, 41- in 56-letni moški, začela starejšega družabnika pretepati, dokler ni negibno obležal. Zatem sta ga zvlekla na stopnišče stanovanjske hiše, kjer sta ga pustila, in tam je pozneje umrl.

"Eden je zapustil kraj, drugi pa je pozneje obvestil policijo o dogajanju," je povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Robert Munda. "Žrtev je imela več hujših poškodb in je umrla šele v popoldanskem času. Če ji bi bila pravočasno nudena ustrezna zdravstvena pomoč, bi žrtev verjetno preživela," je ocenil.

Motiv še ni znan

Eden od osumljenih moških je policijo poklical okoli 17. ure in naznanil, da je v hiši na Ptuju padel in umrl moški. Policisti in reševalci so ugotovili, da je 64-letnik umrl nasilne smrti. Oba sta osumljena kaznivega dejanja uboja, za kar jima grozi od pet do petnajst let zapora.

Oba je policija v preteklosti že obravnavala za kazniva dejanja in prekrške z elementi nasilja. "Po našem vedenju gre za osebe, ki so se že dlje časa poznale med seboj. Bili so verjetno prijatelji, znanci," je povedal Munda. Kaj jih je vodilo do pretepa, še ni znano.

L. L.