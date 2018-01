Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! V klicnih centrih za finančne goljufije naj bi delovali predvsem kitajski državljani. Foto: Pixabay Sorodne novice Nerealni donosi - če je prelepo, da bi bilo res, potem hitro stran Dodaj v

Prevarantski kitajski klicni centri tudi v Sloveniji?

Kriminalistične preiskave v Sloveniji in na Hrvaškem

18. januar 2018 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Po Sloveniji in na Hrvaškem po poročanju Radia Slovenija potekajo obsežne kriminalistične preiskave, v katerih slovenski in tuji preiskovalci preiskujejo nezakonite klicne centre, vpletene v finančne goljufije

Po poročanju novinarja Radia Slovenija Roberta Škerjanca že vse od ene ure zjutraj potekajo obsežne kriminalistične preiskave glede trgovine z ljudmi in finančnega kriminala. S to preiskavo povezane akcije naj bi potekale tudi na Hrvaškem in Češkem.

Po neuradnih informacijah naj bi v Sloveniji delovalo od sedem do osem tajvanskih telefonskih centrov za finančne goljufije, v njih pa naj bi delovali ilegalci, ki so jih kriminalne združbe izsiljevale.

V Mariboru naj bi bil eden izmed centrov kar v neki garaži, ki je pred časom zgorela, največji center pa naj bi bil v Ljubljani, pri Dolgem mostu, kar naj bi potrjevale tudi informacije občanov, da so okoli pol šeste ure zjutraj med Vičem in Brezovico opazili kolono policijskih vozil.

V akciji, v kateri poleg tožilstva in slovenske policije, sodelujejo tudi Interpol, Evropol ter kitajska in tajvanska policija, naj bi pridržali 36 oseb s kitajskim oziroma tajvanskim državljanstvom, vendar gre v tem primeru za žrtve.

Med preiskavo naj bi po nekaterih namigih, ki so jih sicer viri na zunanjem ministrstvu zanikali, prišlo tudi do diplomatskega spora med Slovenijo in Kitajsko. Ob vdoru v eno izmed central je namreč prišlo do težav s prevajanjem, zato naj bi slovenski policisti angažirali dva prevajalca iz Tajvana, s tem pa naj bi kršili pravilo enotne Kitajske. Kitajski veleposlanik naj bi zaradi tega protestiral pri zunanjem ministru Karlu Erjavcu, Kitajci pa naj bi zaradi tega tudi prekinili sodelovanje s slovensko policijo.

Preiskava trgovine z ljudmi

Na generalni policijski upravi so za zdaj pojasnili, da je slovenska policija v Sloveniji razbila dobro organizirano mednarodno kriminalno združbo, ki je izvajala kazniva dejanja trgovine z ljudmi.

"Mariborski kriminalisti skupaj s kriminalisti in policisti policijskih uprav Ljubljana, Celje in Kranj ter ob koordinaciji Uprave kriminalistične policije ter sodelovanju Specialne enote in Posebne policijske enote danes izvajajo preiskovalne aktivnosti v povezavi s sumi kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po 113. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS," so zapisali in dodali, da so preiskovalne dejavnosti rezultat večmesečne mednarodne kriminalistične preiskave kaznivih dejanj. Več naj bi pojasnili na popoldanski novinarski konferenci.

Aretacije v Španiji konec leta 2016

Podobne akcije je, kot so tedaj poročali nekateri tuji mediji, konec leta 2016 izvedla španska policija, ki je odkrila 13 nezakonitih klicnih centrov v okolici Madrida, Barcelone in Alicanteja ter aretirala več kot 200 oseb kitajskega rodu.

Španska policija je ob tem pojasnila, da so iz omenjenih klicnih centrov prevaranti klicali na Kitajsko in so se med drugim predstavljali kot policisti, ki preiskujejo prevare. Svoje žrtve so skušali prepričati, da naj svoj denar prenakažejo na njihove "varne" račune.

Ogoljufali naj bi nekaj tisoč kitajskih državljanov za več kot 16 milijonov evrov.

G. C.