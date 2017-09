Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Traktor se je prevrnil na voznika in ga smrtno poškodoval. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pri Hrušici moški umrl pod traktorjem

Oživljanje ni bilo uspešno

18. september 2017 ob 18:26

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

V gozdu pri Hrušici v občini Jesenice se je okoli 15.30 traktor prevrnil na voznika. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Jesenic so ga skušali oživljati, vendar je voznik zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Voznika so izpod traktorja potegnili jeseniški gasilci, so zapisali na centru za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.