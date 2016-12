Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pri Jesenicah zagorele pnevmatike, zaukazana evakuacija

Evakuacija preventivna

29. december 2016 ob 15:18

Jesenice - MMC RTV SLO/STA

Na Slovenskem Javorniku pri Jesenicah je zagorelo v poslovnem objektu, iz katerega se še vedno vali gost dim. Prišlo naj bi do gorenja pnevmatik. Okoliške stavbe evakuirajo.

Policisti in interventne službe so stavbo izpraznili, iz previdnosti pa poteka tudi evakuacija ljudi iz sosednjih objektov in stanovanjskih hiš, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kot so še zapisali, je cesta zaprta, gibanje na zavarovanem območju pa ni dovoljeno. Stanovalcem v ožji in širši okolici policisti svetujejo, naj zaradi gostega dima zaprejo okna in se ne približujejo območju.



