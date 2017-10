Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodila med plezanjem. (Fotografija je simbolična.) Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Pri Laškem se je med plezanjem smrtno ponesrečil 62-letni domačin

Ogled kraja še poteka

7. oktober 2017 ob 13:07

Harje - MMC RTV SLO, STA

V naselju Harje v bližini Laškega se je v petek zvečer pri padcu med plezanjem smrtno ponesrečil 62-letni domačin, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Gasilci in gorski reševalci so zavarovali območje in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Celja, ki so ugotovili, da je moški umrl zaradi poškodb.

Podrobnosti za zdaj niso znane, saj ogled kraja še poteka, so povedali na celjski policijski upravi.

