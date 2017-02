Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V soboto in nedeljo sta na slovenskih cestah umrla dva človeka. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pri Podbrezjah umrl kolesar, v Markovščini potnik v avtomobilu

Ranjenega voznika so prepeljali v bolnišnico

19. februar 2017 ob 08:56

Brezje/Markovščina - MMC RTV SLO

V soboto je v prometni nesreči na cesti Pobrezje-Zvirče umrl kolesar, v nedeljo zgodaj zjutraj pa je na cesti Markovščina—Materija osebno vozilo trčilo v drevo, pri čemer je umrl en človek, drugi pa je ranjen.

Kot so sporočili iz policijske uprave Kranj, sta voznik osebnega avtomobila in kolesar v soboto okoli 18.30 vozila s Podbrezij proti Zvirčam, ko je pred naseljem voznik avtomobila na desni strani vozišča trčil v kolesarja. Kolesar je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Okoliščine kažejo na krivdo voznika avtomobila za nesrečo, postopek pa prometni policisti še vodijo in iščejo priče, ki so se pred nesrečo na tej cesti srečale s tem kolesarjem. Policija prosi vse, ki imajo informacije, naj se obrnejo na policijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Usoden trk v drevo

S smrtnim izidom se je končala tudi prometna nesreča na cesti Markovščina—Materija. Ob 5.19 je osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija so zavarovali kraj dogodka, preventivno pregledali okolico in s tehničnim posegom iz vozila rešili mrtvega sopotnika ter pomagali reševalcem NMP Ilirska Bistrica, ki so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnjo oskrbo v SB Izola, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

K. T.