Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Motorist je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče. Foto: www.policija.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pri Polhovem Gradcu se je smrtno ponesrečil motorist

Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je izgubil oblast nad motornim kolesom

31. julij 2017 ob 17:46,

zadnji poseg: 31. julij 2017 ob 17:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekaj pred 11. uro se je na lokalni cesti Polhov Gradec-Selo nad Polhovim Gradcem zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen 55-letni voznik motornega kolesa. Umrl je na kraju nesreče.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so policisti z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili ugotovili, da je motorist v bližini naslova Polhov Gradec 67 zapeljal iz nepreglednega levega ovinka v daljšo ravnino in pri tem zapeljal levo na nasprotno smerno vozišče ter začel prehitevati pred seboj pravilno vozeči avtobus.

Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je izgubil oblast nad motornim kolesom in zapeljal levo z vozišča na travnato bankino ter po nekaj metrih vožnje po bankini s sprednjim kolesom čelno trčil v betonski robnik kanala, prek katerega poteka vozišče lokalne ceste. Med vožnjo je uporabljal zaščitno čelado.

G. C.