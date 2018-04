Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Več informacij o okoliščinah nesreče bo znanih v naslednjih dneh. Foto: BoBo Dodaj v

Pri sanaciji zemeljskega plazu v Krnici umrl delavec, drugi hudo poškodovan

Plazenje zemlje na severozahodni strani vasi Krnica prvič opazili leta 1979

9. april 2018 ob 22:50

Koper - MMC RTV SLO, STA

V delovni nesreči, ki se je zgodila v ponedeljek popoldne med opravljanjem sanacijskih del na zemeljskem plazu v Krnici v krajevni skupnosti Črni Kal, je umrl delavec. Okoliščine nesreče še preiskujejo.

V času nesreče naj bi bila v jarku dva delavca, ki ju je iz še neznanih razlogov zasula zemlja. En delavec je umrl, drugi pa je hudo poškodovan.

Na kraj dogodka so prišli policisti in preiskovalni sodnik, ki vzroke za nesrečo še preiskujejo. Več informacij bo znanih v naslednjih dneh, so sporočili z občine.

Kot je zapisano na koprskem spletnem portalu eKoper, so plazenje zemlje na severozahodni strani vasi Krnica prvič opazili leta 1979. Premike so znova zaznali po daljšem deževnem obdobju leta 2010, ko je plaz že ogrozil tudi prebivalce vasi. Vse od tedaj je plaz še dejavnejši in resno ogroža vaščane. Mestna občina Koper se že ves čas trudi odpraviti posledice in plaz sam.

K. T.