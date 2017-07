Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic nesreče proti Kopru še vedno zaprta. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pri Uncu umrl romunski državljan; avtocesta proti Postojni je zaprta

Iz neznanega razloga je zapeljal na SOS nišo in trčil v tovorno vozilo

4. julij 2017 ob 07:09

Avtocesta iz smeri Unca proti Postojni je zaprta zaradi prometne nesreče, v kateri je umrl 31-letni romunski voznik.

Kot so sporočili s PU-ja Koper, so bili o nesreči obveščeni ob 4.20. Voznik osebnega avtomobila, 29-letni državljan Romunije, je iz neznanega razloga zapeljal na SOS nišo in silovito trčil v zadnji del ustavljenega tovornega vozila. Umrl je na kraju nesreče.

Zaradi obravnave prometne nesreče in odstranjevanja posledic je avtocesta proti Kopru zaprta. Promet je na izvozu Unec preusmerjen na regionalno cesto, so še sporočili s PU-ja Koper.

Med Logatcem in Ravbarkomando nastajajo zastoji. Voznikom osebnih vozil priporočajo izvoza Vrhnika in Logatec proti Kopru in proti Novi Gorici.

