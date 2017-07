Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Osumljenec je makedonski državljan z bivališčem na območju Policijske uprave Koper, v Sloveniji pa ga v preteklosti niso obravnavali za kazniva dejanja (fotografija je simbolična). Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pridržali moškega, ki ga sumijo, da je na Obali spolno nadlegoval ženski

Policija je osumljenca izsledila v Žusterni

7. julij 2017 ob 16:13

Koper - MMC RTV SLO/STA

Policija je v četrtek odvzela prostost moškemu, ki ga utemeljeno sumijo dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja na območju slovenske obale, preiskovalni sodnik je zanj odredil sodno pridržanje.

O prvem kaznivem dejanju so bili policisti obveščeni v ponedeljek, ko je ženska podala ovadbo zoper neznanca, ki jo je na pešpoti med Koprom in kopališčem Žusterna najprej dohitel na kolesu in prijel za del telesa, pozneje pa se je peš napotil za njo, ji sledil in jo pri kopališču poskušal objeti ter poljubiti. Žrtev se je moškemu uspela izogniti in peš nadaljevala pot proti bazenu. Isti moški je pozneje pristopil do nje v ulici za kopališčem, kjer jo je nasilno objel in otipaval po intimnih delih. Dogajanje sta opazila mimoidoča, ki sta žensko ogovorila, moški pa je zbežal, je povzel vodja koprskih kriminalistov Dean Jurič.

V četrtek so prejeli novo prijavo, in sicer je v sredo v parku ob izolskem pokopališču do občanke pristopil neznani moški. Ta jo je proti njeni volji večkrat poljubil in jo nasilno poskušal ohraniti na kraju, vendar je ženski uspelo pobegniti. Opis storilca je v tem primeru popolnoma ustrezal opisu moškega, ki je napadel žensko na območju Žusterne.

Osumljenec stopil pred preiskovalnega sodnika

Policija je v četrtek na podlagi podanih opisov storilca izsledila v Žusterni in mu odvzela prostost. Obe žrtvi sta po fotografijah moškega tudi identificirali, osumljenca pa so že privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil sodno pridržanje. Za kaznivo dejanje spolnega nasilja je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do 10 let.

Kot je pojasnil Jurič, je osumljenec makedonski državljan z bivališčem na območju Policijske uprave Koper, v Sloveniji pa ga v preteklosti niso obravnavali za kazniva dejanja.

Ob številnih objavah na družbenih omrežjih se je Jurič obrnil tudi na javnost: "Kdor koli bi se prepoznal kot potencialna žrtev tega storilca ali pa tudi drugih storilcev, bi res prosil, da namesto objavljanja na socialnih omrežjih takšna obvestila posreduje policiji."

