Primer objave Jankovićevih ovadb: eno osebo bodo preiskovali

Odločali so na podlagi ovadb Jankovića in podlagi kazenske ovadbe policije

4. maj 2018 ob 12:43

Celje - MMC RTV SLO, STA

Zaradi posredovanja kazenskih ovadb Zorana Jankovića javnost je tožilstvo zoper eno osebo vložilo zahtevo za preiskavo, zoper drugo osebo pa je kazensko ovadbo zavrglo.

Spletni portal Pod črto je namreč na podlagi zahteve po dostopu do informacij javnega značaja od tožilstva pridobil in nato objavil kopije več kazenskih ovadb, ki jih je Nacionalni preiskovalni urad vložil na specializirano državno tožilstvo proti Jankoviću in podjetju Electa inženiring.

Janković ovadil tožilko in pooblaščenca

Janković je zato kazensko ovadil tožilko Blanko Žgajnar, ki vodi nekatere postopke zoper Jankovića, in pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na vrhovnem državnem tožilstvu Aleksandra Lenarda. Meni namreč, da je tožilstvo njegove osebne podatke mediju posredovalo nezakonito.

Sledil je nadzor nad ravnanjem pooblaščenca, v katerem so ugotovili, da je pri posredovanju ovadb prišlo do kršitve pravil poslovanja. Pred posredovanjem namreč ni bilo pridobljeno mnenje o škodljivosti razkritja za nadaljnji postopek.

Ovadbo podala tudi policija

Marca je nato policija na celjsko državno tožilstvo podala kazensko ovadbo. Kot je poročal POP TV, gre za pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na tožilstvu, ki ga sumijo storitve kaznivega dejanja uporabe osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja.

Okrožno državno tožilstvo v Celju pa je torej zdaj za eno osebo zahtevalo preiskavo, za drugo osebo pa je Jankovićevo ovadbo zavrglo. Na tožilstvu sicer pojasnjujejo, da so odločali tako na podlagi ovadb Jankovića kot na podlagi kazenske ovadbe in poročila policije.

A. S.