Proti Fištravcu še četrta ovadba

Župan se sklicuje na slabo dorečeno zakonodajo

2. februar 2017 ob 08:29

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Ker mariborska občina določenih poslov ni oddala prek javnega naročila, so kriminalisti ovadili mariborskega župana Andreja Fištravca in direktorja Mariborskega vodovoda Danila Burnača.

Sporna t. i. razmerja in-house med mariborsko občino in Mariborskim vodovodom, na katera so avgusta lani opozorili na Računskem sodišču, so pod drobnogled vzeli tudi kriminalisti, piše Večer. Preiskava je rodila dve kazenski ovadbi, je potrdil vodja okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Drago Šketa. Zlorabe uradnega položaja sta tako osumljena Fištravec in neuradno še dolgoletni direktor Mariborskega vodovoda Burnač.

Kaj natančno jima kriminalisti očitajo, ni znano. A če so se naslonili na ugotovitve Računskega sodišča, so sporne predvsem pogodbe med mariborsko občino in Mariborskim vodovodom iz leta 2014. Pri več naložbah je občina z Mariborskim vodovodom sklenila več gradbenih pogodb in-house za obnovo vodovoda in gradnjo črpališč. Skupna vrednost del je bila 559.469 evrov z DDV-jem. Mariborski vodovod pa je nato za 327.758 evrov del oddal podizvajalskim podjetjem Indrast, Izkop in Tinag.



Po ugotovitvah računskega sodišča za sklenitev pogodbe in-house niso bili izpolnjeni vsi pogoji, saj občina na trgu ni preverila, ali bi lahko dela kdo opravil ceneje. Poleg tega je del javnih naročil mimo pravil šel podizvajalcem, nekateri posli pa so bili tudi dogovorjeni vnaprej.



Župan kaže na nedorečeno zakonodajo

Fištravec se je za Večer odzval s pojasnilom, da je zakonodaja razmerij in-house nedorečena in da imajo prav zaradi tega organi nadzora in pregona izjemno odklonilno mnenje do njih. Prepričan je, da so strokovne službe občine izvedle vse postopke skladno z zakonodajo, enako v Mariborskem vodovodu, zato njegov podpis na pogodbi ne more biti sporen. "Če pa bi se izkazalo, da se je kdo osebno okoristil, bom pregon zoper takšno ravnanje sprožil sam," je poudaril Fištravec. Da je bilo vse po črki zakona, meni tudi Burnač.

Na okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru obravnavajo skupno štiri kazenske ovadbe zoper Fištravca. Poleg te zadnje je osumljen še v primerih Podjemne pogodbe, Maks in Kurilno olje.

A. Č.