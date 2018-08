Raščana ni bilo na sodišče, težave tudi z vročanjem pošte

Obsojeni nekdanji predsednik uprave in lastnik družbe Delo Revije Matej Raščan ni prišel na ljubljansko okrožno sodišče, kjer so razpisali narok za odvzem premoženjske koristi.

Raščanov zagovornik Tomaž Bajec je pojasnil, da je Raščan odsoten zaradi smrti v družini, sodnica pa mu je odgovorila, da ima z obtoženim velike težave, "vročanja so izjemno otežena in na eni točki se temu reče izogibanje postopku". Narok je prekinila, postopek pa se bo za Raščana, ki po neuradnih informacijah še ne prestaja dosojene štiriletne zaporne kazni, nadaljeval 12. septembra.

Narok za odvzem premoženjske koristi je bil sklican, ker je višje sodišče razveljavilo del sodbe in zadevo poslalo v ponovno odločanje okrožnemu sodišču. Nekdanji predsednik uprave in lastnik družbe je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, nato pa mu je ljubljansko okrožno sodišče oktobra lani izreklo s sporazumom dogovorjeno zaporno kazen v skupni višini štirih let. Vendar pa Raščan ni bil zadovoljen z delom kazni, ki mu nalaga plačilo okoli 34 milijonov evrov, zato se je na sodbo pritožil.

Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo zaporno kazen, v delu, ki se nanaša na plačilo 34 milijonov evrov - za kolikor naj bi oškodoval Delo Revije, ki ga je prek podjetij v neposredni ali posredni lasti prevzel in nato spravil na kolena - pa je sodbo razveljavilo.

Ljubljanska okrožna sodnica Alja Kratovac je sicer v izreku sodbe lani dejala, da je Raščan zlorabil svoj položaj kot lastnik družbe Delo Revije in je v imenu podjetja najemal kredite, ki jih je za 65 milijonov evrov, čeprav jih podjetje Delo Revije ni potrebovalo. Od tega je bil povrnjen le del kreditov.

A kot so opozarjali mediji, je težko pričakovati, da bi Raščan denar kdaj vrnil. Njegovi družbi Monera in Rašica Point sta namreč tako kot on sam v stečaju. Po besedah odvetnika živi zelo skromno in si želi urediti življenje. Dodal je, da je vprašanje, kaj se lahko Raščanu sploh odvzame.

