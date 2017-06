Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: Policija Med preiskavo zaseženo: - 100 g heroina

- 200 g kokaina

- 4 kg konoplje

- 60 sadik konoplje

Razkrinkali kriminalno združbo, ki je mesečno prodala pol kilograma heroina

Preiskava končana v sredo

22. junij 2017 ob 11:11,

zadnji poseg: 22. junij 2017 ob 15:03

Celje - MMC RTV SLO/STA

Celjski kriminalisti so v okviru obsežne preiskave s področja prepovedanih mamil opravili 25 hišnih preiskav in pridržali 22 ljudi, od tega so trem odvzeli prostost.

Kriminalisti in policisti Policijske uprave Celje so v sredo v sodelovanju z Generalno policijsko upravo in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana končali obsežno preiskavo v zvezi s kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi mamili in ponarejanja denarja, so sporočili s PU Celje. V okviru preiskave so kazensko ovadili 29 oseb, starih od 20 do 54 let z območja policijskih uprav Celje in Ljubljana. Ovadili so jih za 157 kaznivih dejanj, v 26 primerih zaradi ponarejanja denarja in v 131 primerih zaradi prometa s prepovedanimi drogami.

Ob zaključku preiskave je bilo opravljenih 25 hišnih preiskav, 18 na območju PU Celje, 7 pa PU Ljubljana. 22 osumljencev je bilo pridržanih.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so z obsežno preiskavo začeli maja lani. Pri preiskavi so poleg klasičnih metod policijskega dela izvajali tudi prikrite preiskovalne ukrepe, s katerimi so pridobili dokaze o izvrševanju organiziranih oblik kaznivih dejanj. Ugotovili so, da so glavni akterji več kriminalnih združb organizirali mrežo uličnih preprodajalcev in vsakodnevno prodajali heroin, kokain, amfetamin, ecstasy in konopljo v količinah od 0,5 g do 1 kg. Oskrbovali so odvisnike in nadaljnje prodajalce s celotnega območja policijskih uprav Celje in Ljubljana. Člani kriminalne združbe so bili dobro organizirani, saj so imeli temeljito razdeljene vloge od prodajalcev, posrednikov do pomagačev.

Pri izvrševanju kaznivih dejanj so uporabljali veliko varnostnih potez, zato je bilo dokazovanje kaznivih dejanj oteženo in je trajalo dlje časa. Glede na količine prepovedane droge, s katero so osumljeni razpolagali, in glede na intenzivnost ter gostoto prodaj, kriminalisti predvidevajo, da so osumljeni mesečno prodali okoli 500 gramov heroina in kokaina ter okoli 1 kilogram amfetaminov.

Druga preiskava pred tednom dni

Pred tednom dni pa so celjski kriminalisti na območju Celja, Ljubljane in Kranja prav tako izvedli več hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj, povezanih z mamili. Takrat so trem ljudem odvzeli prostost. Gre za 51-letnega državljana BiH-a z območja Celja ter 43 in 33 let stara moška, doma iz Ljubljane in Celja.

Osumljene bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih mamil in prometa z njimi. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora.

Osumljeni so med drugimi sodelovali tudi pri nabavi približno 47 kilogramov kokaina in prometu z njim. Ta kokain je bil slovenskemu državljanu maja lani zasežen v Milanu. Po dostopnih podatkih je bil takrat aretirani slovenski državljan zaradi vpletenosti v kaznivo dejanje že obsojen na osemletno zaporno kazen.

Ugotovljeno je bilo, da so bila mamila, ki so bila zasežena v Italiji, namenjena v Slovenijo.

Al. Ma.