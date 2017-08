Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Pristojne službe so razstrelivo detonirale okoli 20. ure. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Razstrelili na avtocesti najden eksploziv, avtocesta spet odprta

Detonacija je potekala brez težav

14. avgust 2017 ob 20:45

Unec - MMC RTV SLO

Policija je na avtocesti pri Uncu razstrelila vrečo starejšega gospodarskega razstreliva. Detonacija je potekala brez posebnosti in poškodb.

O sumljivi vreči so bili v Operativnem komunikacijskem centru PU-ja Ljubljana obveščeni okoli 14. ure. Našli so jo na avtocesti pri Uncu pri obnovitvenih delih. Po predvidevanjih je bilo v njej starejše gospodarsko razstrelivo.



Cesto so nato zaprli za promet, eksploziv detonirali, vozišče avtoceste pa je zdaj spet očiščeno in odprto za promet, so še dodali na policiji.

A. Č.