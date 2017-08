Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Pristojne službe so razstrelivo detonirale okoli 20. ure. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Razstrelili na avtocesti najden eksploziv

Detonacija je potekala brez težav

14. avgust 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 14. avgust 2017 ob 22:51

Policija je na avtocesti pri Uncu razstrelila vrečo starejšega gospodarskega razstreliva. Detonacija je potekala brez posebnosti in poškodb.

O sumljivi vreči so bili v Operativnem komunikacijskem centru PU-ja Ljubljana obveščeni okoli 14. ure. Našli so jo na avtocesti pri Uncu pri obnovitvenih delih. Po predvidevanjih je bilo v njej starejše gospodarsko razstrelivo.



Cesto so nato zaprli za promet, eksploziv detonirali, vozišče avtoceste pa je zdaj spet očiščeno in odprto za promet, so še dodali na policiji.

Policija je sporočila, da je šlo za zavoj napolnjen do ene tretjine, zraven pa so bili ostanki še dveh podobnih zavojev, ki so bili poškodovani pri izkopavanju z delovnim strojem. Na kraj dogodka so prišli pirotehniki ReCO Postojna, ki so odkrili 6 zavojev (skupaj približno 2 kg) gospodarskega eksploziva Vizevit in Amunal.

Predvidevajo, da je bil eksploziv uporabljen pri gradnji avtoceste v letih 1970 - 1972, vendar iz neznanega vzroka ni bil porabljen oziroma odstranjen. Posredovali bombni tehniki policije, ki so na podlagi ocene tveganja odločili, da se najdeno razstrelivo uniči na kraju najdbe.

Dela na gradbišču pa se bodo v torek nadaljevala, policija pa je o dogodku obvestila pristojno državno tožilstvo.

